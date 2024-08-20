ليفربول "يخدع" صلاح.. ويفتح له "باب الخروج"

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تجاهل مسؤولو ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح وتراجعوا عن مخططاتهم بشأن تمديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم، إذ كشفت "ذا أثلتيك" أن النادي لم يبدِ أي إشارة تدل على رغبته ببقاء الهداف التاريخي لفترة أطول.

وأصبح صلاح (32 عاماً) أكثر لاعب يسجل أهدافاً في الجولة الافتتاحية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 9 مرات، متفوقاً على مجموعة من الأساطير يتقدمهم الهداف التاريخي آلان شيرر.



وأشارت مصادر صحافية في وقت سابق إلى أن ليفربول ينوي تجديد عقد النجم المصري لموسم على الأقل، لكن صلاح دخل الأشهر العشرة الأخيرة من عقده مع النادي الأحمر، ووفقاً لموقع "ذا أثلتيك" الشهير يوم الثلاثاء فإن النادي لم يقدم أي إشارة لرغبته تمديد عقد الهداف المصري.

وكتب الصحافي جيمس بيرس المهتم بأخبار ليفربول في الموقع الأميركي: لا توجد أية بوادر لتقديم عرض لتمديد عقد صلاح، فالمعروف أن مالكي ليفربول حذرون بشأن تمديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر.

وكان بيرس ذاته قد أشار قبل 7 أشهر إلى أن ليفربول سيفتح مفاوضات التمديد مع صلاح وزميليه فيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد "في الوقت المناسب" علماً أن عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وانضم صلاح إلى النادي الأحمر في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، واستطاع نجم المقاولون العرب السابق أن يكون خامس هدافيه التاريخين، كما فاز معه بمجموعة من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

