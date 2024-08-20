مبابي يشعل نار "الغيرة" في ريال مدريد.. "واتس آب" يكشف المستور

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أشعل قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد والاهتمام الإعلامي الذي حظي به نار الغيرة لدى زميله البرازيلي رودريغو إذ تسربت رسالة عبر "واتس آب" تكشف عن امتعاضه من تجاهله مقارنة بتسليط الضوء على زملائه.



وتألق رودريغو في مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي الأسبوع الماضي وسجل هدف الفريق الوحيد في تعادله غير المتوقع أمام مايوركا، لكن اللاعب البرازيلي لم يكن راضياً عن تهميشه وسط التركيز على الثلاثي جود بيلنغهام، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وكتب رودريغو عبر رسالة تسربت في "واتس آب": لم تكن نتيجة التعادل أمام مايوركا هي ما نبحث عنه، أنا سعيد بالهدف وبالفريق، لكنهم في الأسبوع الماضي كانوا يتحدثون عن مثلث "بي.إم.إف" لكن يجب عليهم أن يضيفوا حرف "ر"، نحن نشكل رباعي الهجوم ولكل واحد منا أهميته.

وتدارك فريق رودريغو الإعلامي الأمر سريعاً وتم حذف الرسالة، لكن جاء ذلك بعد فوات الأوان، إذ اعتبر كثير من المراقبين أنها محاولة من رودريغو للحصول على التقدير الإعلامي الذي يستحقه.





ويلعب رودريغو (23 عاماً) مع ريال مدريد منذ 2019، إذ سجل بقميصه 55 هدفاً، وحقق معه الدوري الإسباني 3 مرات ومثلها كأس السوبر الإسبانية، ودوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة ومونديال الأندية 2022.