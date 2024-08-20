مبابي يطالب باريس بـ55 مليوناً كمكافأة "أخلاقية"
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كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم الثلاثاء أن كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني يطلب 55 مليون يورو من ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة صراعات بين الطرفين بدأت منذ مطلع العام الجاري.
وأفاد التقرير بأن المبلغ يتعلق برواتب شهرية مستحقة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، والثلث الأخير من مكافأة تمديد عقد اللاعب الفرنسي الأخير و"مكافأة أخلاقية".
وقضى مبابي 7 سنوات مع سان جيرمان قبل ترك النادي في يونيو الماضي للانضمام لريال مدريد، علما أنه توج خلال تلك الفترة بالدوري الفرنسي 6 مرات وكأس فرنسا 4 مرات.
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