نوير لا يفكر بترك منتخب ألمانيا

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كشفت صحيفة "بيلد الألمانية يوم الثلاثاء أن حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير يعتزم مواصلة مسيرته الدولية، وذلك رغم اعتزال مجموعة من زملائه اللاعبين دولياً.

وعلى عكس توني كروس وتوماس مولر والقائد السابق إلكاي غندوغان، لا يرغب حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني إنهاء مشواره مع منتخب ألمانيا بعد كأس أوروبا "يورو 2024" التي استضافتها البلاد وفقا للصحيفة الألمانية الشهيرة.

وحال قرر الاستمرار مع منتخب ألمانيا، فإن نوير سيكون المرشح الأبرز ليصبح قائدا للفريق بعد أن أعلن غندوغان اعتزاله اللعب الدولي يوم الاثنين.



ووفقا لتقرير صحيفة بيلد، من المرجح أن يغيب نوير عن مباراتي المنتخب الألماني ضد المجر وهولندا بمرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية يومي 7 و10 سبتمبر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نوير يخطط لأخذ قسط من الراحة، لكنه قد يعود للمشاركة مرة أخرى مع منتخب ألمانيا في نهاية العام.

وبعد اعتزال كروس ومولر دوليا، فإن نوير سيكون آخر عناصر الفريق المتوج بكأس العالم عام 2014 بعدما تغلبت ألمانيا على الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه.