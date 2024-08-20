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يوفنتوس كامبياسو
كامبياسو سجل الهدف الثالث

يوفنتوس ينطلق بفوز عريض على كومو

تورينو - رويترز
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فاز يوفنتوس 3-صفر على كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجةالأولى الإيطالي لكرة القدم على ملعب أليانز في المباراة الأولى للمدرب تياغو موتا مع الفريق الذي يتخذ من تورينو مقرا له يوم الاثنين.

ومنح المهاجم صامويل مبانغولا التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 23 بعدما أطلق تسديدة منخفضة عقب مجهود فردي رائع، وعزز صاحب الأرض تقدمه في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما حول المهاجم تيموثي ويا تمريرة عرضية من كينان يلدز، وأكمل أندريا كامبياسو ثلاثية فريقه بتسديدة من مدى بعيد قربالنهاية.

ويحل يوفنتوس، الذي عاد لدوري أبطال أوروبا بعد غيابه لعام واحد، ضيفا على فيرونا يوم 26 أغسطس.

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