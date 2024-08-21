مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إيميليانو مارتينيز
إيمليانو انتقل إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020

أستون فيلا يمدد عقد حارسه مارتينيز حتى 2029

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد تعاقده مع حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعقد يمتد حتى 2029.

وكتب النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: يسعد أستون فيلا أن يعلن أن إيمي مارتينيز قد وقع عقدا جديدا مع الفريق، إذ سيستمر حارس المرمى الفائز بكأس العالم الأخيرة في ملعب "فيلا بارك" حتى 2029.

صفقة تاريخية.. يوفنتوس يستهدف لاعب أستون فيلا وصديقته رياضة صفقة تاريخية.. يوفنتوس يستهدف لاعب أستون فيلا وصديقته


وانضم مارتينيز إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020، حيث تصدى لركلة جزاء في أول مشاركة له وكان نجما ساطعا في موسمه الأول مع الفريق، حيث عادل الرقم القياسي للنادي كأكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة في مباريات الفريق خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعدما حافظ على نظافة مرماه في 15 لقاء بالمسابقة.

مادة اعلانية

ومنذ انضمامه لأستون فيلا، شارك مارتينيز في أكثر من 150 مباراة مع النادي وارتدى شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان.

وعلى الصعيد الدولي، تألق مارتينيز مع منتخب الأرجنتين أيضا. فبعد انضمامه لأستون فيلا، حصل مرتين على بطولة كوبا أميركا، كما توج بكأس العالم عام 2022 بقطر، حيث لعب دورا رئيسيا في فوز بلاده بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخه

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط