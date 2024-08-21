تشيلسي يتعاقد مع جواو فيليكس حتى 2031

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أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم جواو فيلكس من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد لسبع سنوات.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للانتقال، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن الصفقة كلفت تشيلسي نحو 46 مليون جنيه إسترليني لكي يعود المهاجم البرتغالي (24 عاما) إلى ملعب ستامفورد بريدج مجددا.







وظهر فيلكس بشكل جيد مع تشيلسي خلال وجوده مع الفريق على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في موسم 2022-2023 مسجلا أربعة أهداف خلال 20 مباراة. وخاض الموسم الماضي معارا لبرشلونة وأحرز عشرة أهداف خلال 44 مباراة.



وانضم فيلكس إلى أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا عام 2019 في صفقة قياسية كلفت النادي الإسباني 126 مليون يورو وسجل 34 هدفا خلال 131 مباراة كمساهم في فوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 2021.



وقال فيلكس في بيان: أنا سعيد حقا لعودتي إلى تشيلسي ولا أطيق الانتظار لبدء المهمة. أرى العديد من الوجوه المألوفة حين كنت هنا سابقا وهو شيء لطيف دائما.



ويلعب تشيلسي أمام سيرفيت السويسري في مباراة فاصلة مؤهلة لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يحل ضيفا على وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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