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كونور غالاغر
غالاغر شارك في 95 مباراة مع تشيلسي

غالاغر يكمل انتقاله من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد

مدريد - د ب أ
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أكمل الإنجليزي الدولي كونور غالاغر انتقاله من تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء بعدما وقع على عقد لمدة 5 أعوام مقابل 40 مليون يورو حسبما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

وكان مستقبل غالاغر (24 عاماً) مثار تكهنات لبعض الوقت، حيث كان قد دخل في عامه الأخير من عقده، ولم يكن من الواضح كيف سيندمج مع خطط المدير الفني الجديد إنزو ماريسكا.

وذكر بيان أصدره أتلتيكو مدريد : توصل أتلتيكو مدريد وتشيلسي لاتفاق بانتقال كونور غالاغر، الذي وقع على عقد مع النادي حتى عام 2029.

وكان غالاغر أساسيا في تشكيل تشيلسي في آخر موسمين بعد أن أعير لأندية تشارلتون وسوانزي وويست بروميتش وكريستال بالاس في بداية مسيرته.

وشارك غالاغر في 95 مباراة مع تشيلسي، وسجل عشرة أهداف، كما أنه ارتدى شارة قيادة الفريق في أكثر من مناسبة في الموسم الماضي.

كما أن غالاغر تواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي التي تأهلت لنهائي يورو 2024 التي أقيمت هذا الصيف.

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