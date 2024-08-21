مانويل نوير يعلن اعتزاله اللعب دولياً

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وضع مانويل نوير حارس بايرن ميونخ حدا لمسيرته مع المنتخب الألماني وذلك وفق ما أعلن الأربعاء منهيا بذلك مشوارا خاض خلاله 124 مباراة بألوان "مانشافت" الذي أحرز معه لقب مونديال 2014 ونال معه المركز الثالث عام 2010.



وقال نوير في مقطع فيديو على إنستغرام: بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب، أي شخص يعرفني يعرف أن قرارا من هذا النوع لم يكن سهلا بالنسبة لي.

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وسبق له أن كشف في بداية كأس أوروبا التي استضافتها بلاده هذا الصيف وودعتها من ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد، أنه سيحسم مستقبله مع المنتخب بعد النهائيات القارية التي كانت المشاركة الكبرى الثامنة له بألوان بلاده.

وبذلك، تكون الخسارة أمام إسبانيا في الخامس من يوليو في شتوتغارت المشاركة الأخيرة لنوير بألوان المنتخب الذي بدأ معه مشواره في الثاني من يونيو 2009 في مباراة ودية ضد الإمارات انتهت بفوز الألمان 7-2.

وأفاد نوير أنه يريد "التركيز بشكل كامل" على فريقه بايرن الذي يُمنّي النفس باستعادة لقب الدوري المحلي من باير ليفركوزن والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام على ملعبه "أليانز أرينا" هذا الموسم.

وتحدث نوير عن الأعوام التي أمضاها كحارس عرين منتخب بلاده، قائلا: كان وقتا رائعا جعلني ما أنا عليه وأنا فخور جدا به، الفوز بكأس العالم عام 2014 والأجواء المميزة خلال كأس أوروبا على أرضنا هذا العام هم أبرز ما أنا ممتن له. كان شرفا لي أن أحمل شارة قيادة منتخبنا الوطني حتى عام 2023. لقد أحببت ارتداء قميص ألمانيا.

وانضم نوير إلى ثلاثة نجوم كبار آخرين انتهى مشوارهم مع "ناسيونال مانشافت" بعد الخسارة أمام إسبانيا، وهم توني كروس وتوماس مولر وإيلكاي غندوغان.

ويحتل نوير المركز الخامس على لائحة أكثر المشاركين مع المنتخب الألماني بـ124 مباراة، بفارق 26 عن صاحب الرقم القياسي لوتار ماتيوس.

وخلافاً لألقابه الكثيرة مع بايرن الذي توج معه بالدوري المحلي 11 مرة متتالية بين 2013 و2023 والكأس المحلية خمس مرات وكل من دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والكأس السوبر الأوروبية مرتين، يبقى لقب مونديال 2014 في البرازيل التتويج الوحيد لنوير بألوان المنتخب الوطني.