موسم الرياض ينطلق بنزال تاريخي بين بيترييف وبيفول

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن النزال المنتظر في حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024، حيث يترقب عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم حدثًا كبيرًا بعنوان "IV CROWN SHOWDOWN" الذي سيجمع عملاقي الوزن الثقيل الخفيف أرتور بيترييف وديميتري بيفول بنزال يُقام يوم 12 أكتوبر المقبل.

وسيكون "IV CROWN SHOWDOWN" مناسبة خاصة لجماهير الملاكمة، حيث سيجمع بين اثنين من عمالقة الوزن الثقيل الخفيف وهما الروسيين أرتور بيتربيف وديميتري بيفول، في مواجهة لإثبات التفوق في الوزن الخفيف الثقيل.



إلى جانب هذا النزال الرئيسي، سيشهد الحدث سلسلة من النزالات المثيرة التي تضم نخبة من الأبطال العالميين في مختلف الأوزان، ففي يوزن الريشة الممتاز، سيواجه الأمريكي شاكور ستيفنسون مع الويلزي جو كوردينا. وفي وزن المتوسط، يتحدى البريطاني كريس يوبانك جونيور البولندي كاميل سزيريميتا.

أما في وزن الثقيل، فسيكون الجمهور على موعد مع مواجهة بريطانية بين فابيو ووردلي وفريزر كلارك، وكلاهما يسعى لإثبات جدارته في حلبة الرياض. أما في وزن الكروزير سيلتقي الأسترالي جاي أوبتايا الذي سبق وأن فاز بالضربة القاضية ضمن نزال "حلبة النار" ديسمبر الماضي مع البريطاني جاك ماسي في نزال مترقب..

وفي النزالات الأخرى، سيتنافس البريطاني بن ويتاكر الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد 2020 مع مواطنه ليام كاميرون في وزن الخفيف الثقيل، بينما تحضر للمرة الأولى مواجهة نسائية على حلبة ملاكمة موسم الرياض عندما تنازل الأسترالية سكاي نيكولسون البريطانية رافين تشابمان في مواجهة ضمن وزن الريشة.

وسيشهد الجمهور أيضًا نزالًا مهماً خاصًا بين السعودي محمد العقل والمكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر، ما يضفي طابعًا مميزًا ووطنيًا على هذا الحدث العالمي.

