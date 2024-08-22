مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مانشستر يونايتد
المالك الجديد راتكيلف قام بإجراءات تقشفية

إجبار موظفي مانشستر يونايتد على الأكل في "دورات المياه"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إجراءات تقشفية تحت إدارة مالكه الجديد السير جيم راتكليف أدت إلى تسريح 250 موظفاً وإجبار مجموعة من الموظفين المتبقين على تناول وجباتهم في "دورات المياة".

مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بالفرنسي الشاب يورو رياضة مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بالفرنسي الشاب يورو


وبدأ السير راتكليف عدة إجراءات تقشفية بعد مراجعة مالية خلصت نتائجها إلى الحاجة لتخفيض النفقات في ملعب "أولد ترافورد".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" فإن النادي قرر منع تقديم وجبات الغداء لموظفيه والتي كانت تتكون من شطيرة وكيس رقائق البطاطس ومشروب غازي، بينما تفاجأ بعضهم بعرض بقايا أكل موظفي الشركات التي ترتبط مع النادي بعقد.

وقال بعض الموظفين في حديث مع الصحيفة إنهم أجبروا على تناول وجباتهم في دورات المياه، إذ كشف أحدهم: وضعوا طاولة الطعام بجوار المراحيض.

وامتد تقليص النفقات إلى المشجعين الذين يستأجرون الغرف الخاصة في "أولد ترافورد" إذ أصيب بعضهم بالذهول بعدما لاحظوا أن المجلات المقدمة لهم تم تقليص عددها إلى النصف.

ومن ضمن سياسة المالك الجديد، فإن حفل ما قبل المباراة وغداء ما بعدها والإقامة في الفنادي باتت من الماضي بالنسبة لموظفي النادي الكبار، إذ لم يعد بمقدورهم الآن الحصول على تذاكر لعوائلهم، وإن أراد أحدهم فعل ذلك فعليه أن يدفع من ماله الخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط