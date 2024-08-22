الأرجنتيني غونزاليس يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

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خرج الجناح الأرجنتيني الدولي نيكو غونزاليس من قائمة فيورنتينا الإيطالي لمواجهة بوشكاش أكاديميا المجري مساء الخميس في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وسط تكهنات بشأن قرب انتقاله ليوفنتوس.

ويعتبر الأرجنتيني أولوية بالنسبة ليوفنتوس ومدربه تياغو موت، في ظل قرب رحيل فيدريكو كييزا عن الفريق.



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وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"يوم الخميس أن يوفنتوس قدم عرضا جديدا لفيورنتينا لضم جونزاليس مقابل 32 مليون يورو.

وانضم جونزاليس إلى فيورنتينا في 2021 وتألق بشدة في صفوفه حيث سجل 12 هدفا وتمريرتين حاسمتين خلال 29 مباراة الموسم الماضي.

وغاب الجناح الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عاما عن المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا مع مضيفه بارما بهدف لمثله في افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي وسيغيب أيضا عن مواجهة بوشكاش.