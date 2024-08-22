إيفرتون يعاني من نقص الصفوف قبل ملاقاة توتنهام

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لا يملك شون دايتش مدرب فريق إيفرتون سوى 14 لاعبا جاهزا فقط للعب أمام توتنهام هوتسبير، يوم السبت في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتقد دايتش العديد من اللاعبين الأساسيين خلال خسارة الفريق صفر - 3 أمام ضيفه برايتون، في المرحلة الافتتاحية للمسابقة الأسبوع الماضي، حيث مازال الفريق يعاني من عدم تدعيمه بلاعبين جدد بشكل كاف.

وقال شون: الأمور لا تسير على ما يرام. لدينا حوالي 14 لاعباً معترفاً بهم فقط في الفريق الأول في الوقت الحالي، لذلك هذا ليس مثالياً بالنسبة لنا، لكن التحدي أمامنا مباشرة كما هو الحال دائما.

وأضاف: لقد فقدنا بعض اللاعبين في فترة ما قبل الموسم، وهو أمر مؤسف، وجاهزيتهم غير كافية وينبغي علينا أن نجعلهم لائقين، كما فقدنا المزيد من اللاعبين الذين قد لا يكونون متاحين لهذا الأسبوع.

وكشف ديتش أن الشكوك تحوم بشأن القائد البديل جيمس تاركوفسكي، الذي تعرض للإصابة، بينما تم إيقاف زميله المدافع آشلي يونغ بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد برايتون.