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تاه ليفركوزن بايرن
تاه كان قريباً من الانتقال إلى بايرن

تاه "يغير رأيه" ويقرر البقاء مع ليفركوزن

ميونخ - د ب أ
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يدرس جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما أصبحت احتمالية انتقاله لبايرن ميونخ ضعيفة للغاية.

وذكرت تقارير أن تاه وبايرن اتفقا على كافة الأمور قبل أسبوع ولكن لم يتوصل النادي البافاري مع ليفركوزن لاتفاق فيما يخص قيمة الصفقة ولا يوجد أي تواصل بين الناديين مؤخرا.

وذكرت مجلة "كيكر" يوم الخميس أن تاه حاليا "بدأ يغير تفكيره". فيما كشفت صحيفة "بيلد" أن ليفركوزن سيقدم له عرضا جديدا في أقرب وقت، لتمديد تعاقده لما بعد 2025.

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