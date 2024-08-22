شبح "الصاعدين" يخيف أهلي جدة قبل لقاء العروبة

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يتطلع أهلي جدة إلى افتتاح مشواره في دوري روشن السعودي يوم الجمعة للفوز على ضيفه الوافد الجديد العروبة ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وعلى أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يسعى الأهلي إلى تفادي الخسارة المتتالية الثالثة أمام الأندية الصاعدة عندما يستضيف العروبة.

ولعب الأهلي في مسيرته 16 مباراة ضد الأندية الصاعدة خسر 4 منها، منها اثنتان في آخر مواجهتين أمام الصاعدين، أمام الأخدود 3 – 2 وأمام الرياض 2 – 1.

واستمرت قائمة الفريق الغربي كما كانت في الموسم الماضي باستثناء إعارة الفرنسي آلان سان ماكسيمان إلى فنربخشة التركي والتعاقد مع البرازيلي الشاب ألكساندر غوميز من نادي فلومنينسي.

ويعود العروبة إلى "المحترفين" بعد غياب استمر 9 أعوام منذ مشاركته الأخيرة في 2014 – 2015، ويأمل في أن يفك عقدة الفريق الغربي إذ تواجها 4 مرات في مسابقة الدوري، خسر 3 وتعادلا في واحدة.

ودعم العروبة صفوفه بعدد من اللاعبين أبرزهم حارس المرمى البلجيكي غايتان كوكي والكرواتي كارلو موهار.