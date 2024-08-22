صلاح يخفي قلقه بـ"ابتسامة".. وسلوكه "يفضحه"

1 دقيقة للقراءة

يعتقد الفرنسي لويس ساها لاعب مانشستر يونايتد السابق أن النجم المصري محمد صلاح يعيش قلقاً بالغاً من وضعه مع ليفربول الإنجليزي وأن "سلوكه" يفضحه حتى لو حاول إخفاء ذلك بالابتسامة.

ويبدو أن صلاح في طريقه للخروج من ليفربول الإنجليزي مع بقاء 10 أشهر على نهاية عقده مع النادي الذي يمثله منذ صيف 2017 وسجل معه 212 هدفاً جعلته خامس هدافيه التاريخيين.



وقال ساها لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام ومنتخب فرنسا السابق لمنصة "بادي باور" الإيرلندية يوم الخميس: الحقيقة أن استمرار محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم يدهشني بعض الشيء، لقد قدم كل شيء مع النادي خلال الأعوام الماضية، وفاز بالألقاب وسجل الكثير من الأهداف، لكن في مرحلة ما يرغب هؤلاء النجوم بخوض تجربة جديدة، أعتقد أن سلوك صلاح تجاه هذا الأمر يوضح الصورة كاملة.

وأتبع لويس الفائز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع يونايتد: لا أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام بين صلاح أو المدير الفني، لكنه ما زال يحافظ على ابتسامته ويلعب بحماس كبير، وهذا ما يود مشجعو الدوري الإنجليزي الممتاز رؤيته.

وختم: أطلب من مشجعي ليفربول الاستمتاع بما تبقى له من وقت مع النادي، وإذا كانت رغبته في الرحيل فإنه سيرحل عن الفريق.

ووقع صلاح عقده الأخير مع النادي الأحمر صيف 2022 لمدة 3 أعوام، إذ يحصل بموجبه على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو أعلى راتب للاعب في تاريخ ليفربول.