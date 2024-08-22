ليون يضع لاعبيه في "السوق" لحل مشاكله المالية

1 دقيقة للقراءة

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الخميس أن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وضع غالبية لاعبيه في سوق الانتقالات في محاولة لتعديل أوضاعه المالية قبل نهاية فترة الانتقالات.



وقالت الصحيفة: أرسلت إدارة أولمبيك ليون للتو رسالة مفادها أنه من الآن فصاعدا فإن الجميع تقريبا معروضون للبيع طالما أن هناك من يدفع السعر المناسب.





ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين الموجودين في قائمة الانتقالات.



ويسعى النادي الفرنسي إلى جمع 100 مليون يورو قبل إغلاق سوق الانتقالات. وذكرت صحيفة "ليكيب" أن النادي ما زال بحاجة إلى 75 مليون يورو للوصول إلى هدفه.



وأنفق النادي 134 مليون يورو في الشهرين الماضيين، أكثر من أي فريق آخر في فرنسا. وفي يوليو تموز تعاقد مع المدافع موسى نياكاتي من نوتنغهام فورست في صفقة قياسية بلغت 34 مليون يورو.



وفي الشهر الماضي، أكد ليون لهيئة الرقابة المالية في رابطة الدوري الفرنسي أنه سيجمع 100 مليون يورو من المبيعات هذا الصيف.

مادة اعلانية