أرتيتا: تمديد عقدي بعد نهاية سوق الانتقالات

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ينتظر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إقفال سوق الانتقالات الصيفي الأسبوع المقبل للشروع في مفاوضات مع ناديه أرسنال الإنجليزي بشأن تمديد عقده مع وصيف بطل الدوري الممتاز لكرة القدم.

وينتهي عقد أرتيتا الحالي في ختام هذا الموسم وهو حريص على تمديد مغامرته مع نادي شمال لندن، وفق ما أفاد عشية المباراة ضد أستون فيلا في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال ابن الـ42 عاما إن مستقبله يجب أن يُحسم بمجرد أن ينهي النادي نشاطه في سوق الانتقالات الصيفي، موضحا الجمعة "كان التركيز على نافذة الانتقالات. كان لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها ومناقشتها. نحن نعمل عليها وسنعتني بها في الوقت المناسب".

وعندما سُئل عما إذا كانت المحادثات ستتم بعد إقفال سوق الانتقالات، أجاب أرتيتا "نعم. أنا أولا وقبل كل شيء ممتن جدا للمكان الذي أجلس فيه والأشخاص الذين أعمل معهم كل يوم لأنه من الصعب حقا العثور على هذا الانسجام والثقة والإيمان والتوافق في الرؤية".

وتابع "إنه شيء أذكره دائما لأني أعتقد أنه ما زال بانتظارنا وقت رائع. إنه أمر مثير جدا وأنا متحمس جدا لذلك".

ويركز أرتيتا على تعزيز تشكيلة أرسنال قبل مناقشة مستقبله، لكنه رفض الخوض في صفقة قدرت بـ32 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب وسط ريال سوسييداد الدولي الإسباني ميكيل ميرينو، وسط الحديث عن اقتراب "المدفعجية" من حسم التعاقد مع الفائز هذا الصيف بكأس أوروبا مع منتخب بلاده.

وقال أرتيتا "لا يمكنني التحدث عن أي لاعب ليس معنا. لا يزال هناك وقت في سوق الانتقالات. في الاتجاهين، ولجميع المدربين، جميع الفرق، يمكنكم أن تروا أن الأمور محتدمة (في عقد الصفقات إن كان بضم اللاعبين أو بيعهم). التركيز الكامل ينصب على اللاعبين الذين نملكهم في الوقت الحالي، والمباراة الكبيرة التي تنتظرنا على أرض أستون فيلا، وهذا كل شيء".

وأفاد أرتيتا أنه مستعد نفسيا لحدوث "مفاجآت" خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الذي يقفل في 30 أغسطس، لكنه أكد أن المهاجم إيدي نكيتياه سيشارك ضد أستون فيلا على الرغم من سعي نوتنغهام فورست للتعاقد معه.

وتابع في هذا الصدد "أتوقع أن يتدرب إيدي معنا اليوم. من أجل الاستعداد للغد. هذا كل شيء".

قد تكون هناك أيضا فرصة لانتقال رحيم ستيرلينغ إلى أرسنال بعدما بات ابن الـ29 عاما خارج حسابات الجار تشيلسي الذي استبعده عن المرحلة الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب (0-2).

وسبق لستيرلينغ الذي استُبعِد أيضا عن تشكيلة إنجلترا في كأس أوروبا 2024، مع أرتيتا في مانشستر سيتي عندما كان مدرب أرسنال مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا.

وقال أرتيتا "يمكنني التحدث عن وقتي مع رحيم. كان استثنائيا. بنينا علاقة قوية حقا معا. كان لا يصدق في الوقت الذي كنا فيه معا، وقد علمني الكثير أيضا... إنه شخص لدي شعور قوي تجاهه حقا".