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توج الهلال بكأس السوبر الأسبوع الماضي أمام النصر

الهلال يفتتح الموسم بضيافة الأخدود

العربية.نت
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يفتتح الهلال حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بحلوله ضيفا على الأخدود يوم السبت.

ويستضيف الأخدود الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.

ويدخل الهلال مباراته الأولى بعد فوزه بكأس الدرعية للسوبر السعود على حساب النصر 4-1 يوم الأحد، للمرة الخامسة في تاريخه.

ويشارك الهلال بتشكيلة تضم غالبية لاعبي الموسم الماضي باستثناء البرازيلي ميتشائيل فيما عزز الأخدود صفوفه بالمدرب الكرواتي ستييبان توماس ولاعب الوسط الكولومبي خوان بيدروزا والمهاجم الزيمبابوي نوليدج موسونا.

وأنهى الأخدود الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بـ33 نقطة، بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن أبها الهابط.

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