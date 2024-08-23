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عوار وديابي صفقتان جديدتان للاتحاد

بقيادة بلان.. اتحاد جدة يستأنف الموسم أمام الخلود

العربية.نت
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يحلّ اتحاد جدة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي لوران بلان ضيفا على الخلود الوافد الجديد يوم السبت لحساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويخوض الاتحاد المباراة ضيفاً على الوافد الجديد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي من نادي أستون فيلا الإنجليزي بالإضافة إلى لاعب الوسط الجزائري حسام عوار من روما الإيطالي وحارس المرمى الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

ويخوض الخلود موسمه الأول في تاريخه في "المحترفين" بفريق مدعم بالمدرب البرتغالي باولو دوارتي وحارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي أمام فريقه السابق والمدافع السلوفاكي غيوبومير ولاعب الوسط الفرنسي كيفن ندورام والمالي أليو ديانغ والجناح الغسباني أليكس كويادو والجناح من جزر القمر مزياني ماوليدا والمهاجم من الكونغو الديمقراطية جاكسون موليكا.

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