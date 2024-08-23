مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يأمل بيلنغهام أن يكون جاهزا لمباريات الأبطال

بيلنغهام يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر

مدريد - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يغيب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلنغهام عن ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقرابة شهر بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال التمارين.

وقال ريال في بيان من دون أن يحدد مدة غياب لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق "بعد الفحوص التي أجريت اليوم على جود بيلنغهام من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب في العضلة الأخمصية لساقه اليمنى".

وإصابة من هذا النوع تحتاج عادة إلى قرابة الشهر للتعافي منها بحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسبانية، ما يعني غياب بيلنغهام عن مباريات الدوري الإسباني ضد بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وفنلندا في سبتمبر.

وقال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة إن بيلينغهام "تعرض لضربة، ونحن نقيمها".

وكان لاعب الوسط الدولي من الركائز الأساسية في تشكيلة ريال الموسم الماضي وساهم في قيادته إلى ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول معه.

وفي المباراتين الأوليين لريال هذا الموسم، لعب بيلنغهام في مركز لاعب الوسط المحوري لاستيعاب وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعدما لعب في مركز أكثر تقدما الموسم الماضي.

ويأمل ابن الـ21 عاما أن يكون جاهزا لمباراة ريال الأولى في دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها بين 17 و19 سبتمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط