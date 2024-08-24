بثنائية دارسي وفيرمينو.. أهلي جدة يعبر العروبة
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استهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بالفوز على ضيفه العروبة الصاعد الجديد 2 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق عبد الكريم دارسي، قبل أن يضيف زميله روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 80.
وحرم أهلي جدة العروبة من تحقيقه الفوز الأول في مواجهاتهما إذ تقابلا 5 مرات خسر الأخير 4 مباريات وتعادل في واحدة.
وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز القادسية، الصاعد الجديد، على ضيفه الفتح 3 - صفر.
وسجل جوليان كينيونيس الهدف الأول في الدقيقة 34، قبل أن يضيف الهدف الثاني عبدالعزيز العثمان في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل اللاعب ذاته الهدف الثالث ليكمل ثلاثية فريقه بتسجيله كل أهدافه في المباراة.
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