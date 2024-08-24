برايتون يصعق مانشستر يونايتد بهدف اللحظة الأخيرة

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اقتنص برايتون فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلنا عن الهدف رقم 100 في مسيرته.

وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق برايتون فوزه الثاني على التوالي لينفرد مؤقتا بصدارة جدول الترتيب وتوقف رصيد مانشستر عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

واستهل برايتون مشواره في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه إيفرتون 3 - صفر كما فاز مانشستر على ضيفه فولهام 1 - صفر.

وفي الجولة الثالثة سيلتقي مانشستر مع ضيفه ليفربول في مواجهة نارية في الأول من سبتمبر المقبل كما سيلتقي برايتون مع مضيفه ارسنال في مواجهة قوية للغاية في 31 أغسطس.

ومرت أول عشر دقائق للمباراة دون أي خطورة على المرميين، وإن مالت الأفضلية بشكل نسبي لصالح مانشستر يونايتد.

وجاءت أول محاولة على المرميين في الدقيقة 11 حينما سدد جواو بيدرو لاعب برايتون كرة قوية لكنها مرت بجوار الشباك.

وشن مانشستر يونايتد أول محاولة على مرمى أصحاب الأرض مع حلول الدقيقة 13 حينما سدد أماد ديالو من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وعاد مانشستر بمحاولة جديدة على مرمى الخصم حينما أرسل ديالو عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء وقابلها البرازيلي كاسيميرو برأسه لكن الكرة علت الشباك.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد هدف السبق لبرايتون بعد تمريرة متقنة لكاورو ميتوما داخل منطقة الجزاء، تعامل معه داني ويلبيك بشكل جيد ثم سدد في الشباك، محرزا الهدف رقم 100 في مسيرته، وفي شباك فريقه السابق مانشستر.

ولم تفلح محاولات مانشستر يونايتد خلال الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم برايتون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كان برونو فرنانديز قريبا من إدراك التعادل لمانشستر عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته اصطدمت بجسد أحد المدافعين وذهبت في اتجاه حارس برايتون.

وكاد ويلبيك أن يحرز الهدف الثاني له ولبرايتون في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن أندري أونانا حارس مانشستر وقف له بالمرصاد.

وتمكن ديالو من إدراك التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 بعدما تلقى تمريرة متقنة من الوافد المغربي الجديد نصير مزراوي، وسدد من يمين منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

وألغى الحكم هدفا سجله أليخاندرو غارناتشو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) بداعي تسلل جوشوا زيركزي.

وفي الدقيقة الخامسة للوقت بدل الضائع للمباراة خطف بيدرو هدف الفوز القاتل لبرايتون بعدما تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وقابلها بضربة رأس رائعة في الشباك.