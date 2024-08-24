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صدمة.. إصابة بيلنغهام في عضلة شديدة الندرة

العربية.نت
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يغيب الإنجليزي جود بيلنغهام نجم نادي ريال مدريد الإسباني بسبب إصابة تعرض لها يوم الجمعة وستطول المدة لتبلغ شهرا على الأقل، إلا أن الإصابة حدثت في عضلة ليست موجودة سوى في 10% من سكان العالم.

ولعب بيلنغهام في مباراة فريقه الأولى أمام مايوركا التي انتهت بالتعادل قبل أن يعلن ريال مدريد عن إصابته وغيابه لمدة شهر يوم الجمعة بسبب إصابة في العضلة الأخمصية في ساقه اليمنى.

ووفقا لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية فإن هذه الإصابة ليست شائعة بتاتا لأن هذه العضلة ليست موجودة في أكثر من 10% من سكان العالم، وهي عضلة طويلة وضعيفة وتبدأ من خلف الركبة وصولا إلى العقب.

واستطاع بيلنغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد، الماضي، تسجيل 23 هدفا وصناعة 13 في 42 مباراة وسيكون هذا الغياب الأطول له منذ القدوم إلى إسبانيا.

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