كيم كارداشيان تذهب إلى مدريد بحثاً عن بيلنغهام

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حظيت النجمة السينمائية الأميركية كيم كارداشيان بصورة مع نجوم ريال مدريد تحديدا الإنجليزي جود بيلنغهام قبل مباراة الفريق المقبلة أمام ريال بلد الوليد.

ويلعب الريال المباراة القادمة أمام بلد الوليد على على ملعب "سانتياغو برنابيو" أملا في التعافي بعد التعثر في الجولة الأولى بملعب مايوركا.

واقتحمت كارداشيان مقر تدريبات ريال مدريد لتنشر عبر صفحتها على "إنستغرام" صورها برفقة عدد من النجوم وأبرزهم شريكها التجاري الإنجليزي جود بيلنغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكانت كيم وقعت مع الإنجليزي في وقت سابق ليكون وجه ماركتها التجارية "سكيمز" لبيع الملابس، فيما يرجح البعض أن الأميركية معجبة باللاعب الإنجليزي.