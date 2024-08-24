ليفاندوفسكي يمنح برشلونة نقاط بلباو

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واصل القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي توهجه وقاد فريقه برشلونة لانتصار ثمين على ضيفه أتلتيك بيلباو 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، حيث تقدم النجم الدولي الصاعد لامين يامال بهدف للنادي الكتالوني في الدقيقة 24 لكن أوهيان سانسيت أدرك التعادل لبيلباو قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 75.

وكان ليفاندوفسكي تالق أيضا خلال المباراة الافتتاحية لبرشلونة بتسجيله هدفي الفوز على فالنسيا 2 - 1.

واقتسم برشلونة الصدارة مع سيلتا فيغو برصيد ست نقاط لكل منهما وتوقف رصيد بيلباو عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

وبدأ بيلباو مشواره في الموسم الحالي بالتعادل مع خيتافي بهدف لمثله ، وسيلتقي في الجولة الثالثة مع ضيفه فالنسيا الأربعاء المقبل في الوقت الذي سيخرج فيه برشلونة لملاقاة رايو فايكانو يوم الثلاثاء.

ولم تشهد الدقائق العشر الأولى أي محاولات على المرميين وجاءت أولى ملامح الخطورة عبر تسديدة من لاعب برشلونة فيران توريس من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت سهلة في أيدي أليكس باديلا حارس مرمي اتليتك بلباو .

وجاءت الدقيقة 24 لتشهد هدف السبق للنادي الكتالوني بواسطة لامين يامال بعد ضربة حرة نفذها رافينيا داخل منطقة الجزاء وشتتها دفاع بيلباو لتصل الكرة إلى النجم الصاعد لمنتخب إسبانيا والذي سدد ببراعة على يمين حارس بيلباو.

وكثف بيلباو من ضغطه الهجومي أملا في معادلة النتيجة لكن هجماته لم تشكل أي خطورة تذكرة على مرمى حارس برشلونة مارك أندري تير شتيغن.

وكاد ليفاندوفسكي أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 37 عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء لبيلباو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) ليحرز منها أوهان سانسيت هدف التعادل.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة أخرى مؤكدة لبرشلونة بعد ضربة حرة نفذها رافينيا من خارج منطقة الجزاء مباشرة وقابلها القناص البولندي بضربة رأس قوية لكن العارضة حرمته من التسجيل قبل أن ترتد الكرة في أيدي حارس بيلباو.

وتبادل الفريقان الهجمات مع اقتسام السيطرة على منطقة وسط الملعب لكن دون أن ينجح أي منهما في مباغتة شباك الأخر.

ونجح ليفاندوفسكي أخيرا في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 75 بعد عرضية من بيدري قابلها بتسديدة قوية في منتصف الشباك.

وضغط بيلباو بكامل خطوطه في الدقائق الأخيرة على أمل تسجيل هدف التعادل لكن دون أن يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى أصحاب الأرض.