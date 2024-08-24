مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الدنماركي في المباراة السابقة أمام فالنسيا

"وتر أخيل" يبعد كريستنسن عن برشلونة

برشلونة - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يغيب الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين بعد تعرّضه لإصابة في وتر أخيل، وفقا لتقارير محلية يوم السبت.

وقال برشلونة في بيان "يعاني كريستنسن من التهاب الأوتار في وتر أخيل الأيسر"، من دون تحديد فترة غيابه المتوقعة.

وسيغيب كريستنسن (28 عاما) عن مباريات عدة من بينها مواجهة أتلتيك بلباو وجيرونا في الدوري، بالإضافة إلى أولى مباريات الفريق الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة لخدمات المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو حتّى نوفمبر بعد إصابته في أوتار الفخذ خلال مشاركته في كوبا أميركا هذا الصيف.

وكان برشلونة بدأ مشواره في الدوري بالفوز على مضيفه فالنسيا 2-1 بمشاركة ثنائي قلب الدفاع باو كوبارسي وإينيغو مارتينيز.

وشارك كريستنسن بديلاً في الدقيقة 64 بدلاً من كوبارسي واستمر حتّى نهاية المباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيض قواتها في محور فيلادلفي واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيض قواتها في محور فيلادلفي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط