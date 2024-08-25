"هاتريك" مادويكي يعيد تشيلسي إلى الانتصارات بسداسية

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سجل نوني مادويكي مهاجم تشيلسي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود فريقه لفوز عريض على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2 - 6 ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد.

فاجأ تشيلسي منافسه بهدف مبكر بعد مرور 98 ثانية فقط عندما نفذ كول بالمر ركلة ركنية غير مدافع ولفرهامبتون مسارها ليكملها المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون برأسه في الشباك.

وهز ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون شباك تشيلسي في الدقيقة 16، لكن الحكم تدخل بعدم احتساب الهدف لوقوع زميله يورغن لارسن الذي مرر الكرة في مصيدة التسلل.

وعاد كونيا ليهز الشباك مجددا بعد تمريرة من زميله الجزائري ريان آيت نوري، ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 27. وكاد كونيا أن يهز الشباك مجددا بتسديدة أبعدتها العارضة في الدقيقة 42.

وتقدم تشيلسي بهدف ثان بعد تمريرة طولية من حارس المرمى روبرت سانشيز مهدها نيكولاس جاكسون إلى كول بالمر الذي وضع الكرة من فوق الحارس البرتغالي جوزيه سا في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نفذ آيت نوري لاعب ولفر هامبتون ركلة حرة بكرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء مهدها توتي غوميز برأسه إلى ستراند لارسن ليكملها بقدمه في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

وتقدم الفريق اللندني في النتيجة للمرة الثالثة بهدف سجله نوني مادويكي في الدقيقة 49 بتسديدة غيرت اتجاهها بجسد أحد مدافعي وولفرهامبتون.

واصل مادويكي توهجه بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كول بالمر.

وبعد خمس دقائق تجدد التعاون بين ثنائي تشيلسي حيث مرر بالمر كرة إلى مادويكي الذي سدد بقوة في الشباك ليكمل الهاتريك مسجلا الهدف الخامس لتشيلسي.

وسجل تشيلسي هدفه السادس في الدقيقة 80 مستفيدا من تعاون البديلين بيدرو نيتو الذي مرر كرة إلى جواو فيلكس ليسدد بقوة في الشباك ليسجل المهاجم البرتغالي هدفه الأول بعد الانضمام من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحقق تشيلسي أول ثلاث نقاط ليحتل المركز السابع مؤقتا ويعوض الخسارة بهدفين على ملعبه في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

أما ولفرهامبتون خسر مباراته الثانية على التوالي ليبقى بلا رصيد في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت تعادل بورنموث مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 - 1.

تقدم بورنموث بهدف ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 37، بينما أحرز أنتوني غوردون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بينما تراجع بورنموث للمركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد التعادل في أول جولتين، انتظارا لما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.