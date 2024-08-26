برشلونة يرسل لاعبه "المنبوذ" إلى ريال بيتيس
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أعار نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الاثنين مهاجمه الشاب البرازيلي فيتور روكي، الذي لم يفرض نفسه بعد ستة أشهر له في كتالونيا إلى ريال بيتيس بنظام الإعارة.
وانضم مهاجم أتلتيكو باراناينسي السابق إلى برشلونة في يناير الفائت مقابل 30 مليون يورو يوليو 2023، بينما سجل الشاب (19 عاماً) هدفين في 16 مباراة مع النادي الكتالوني.
وأكد العملاق الكتالوني أن بيتيس لديه خيار شراء روكي الذي لم يحظ بإعجاب المدرب السابق تشافي هرنانديز والحالي هانسي فليك.
كما أعار برشلونة مدافعه الفرنسي كليمون لينغليه (29 عاما) إلى نادي العاصمة أتلتيكو حتى نهاية الموسم الحالي من دون خيار الشراء، بعدما سبق للفرنسي أن لعب في الموسمين الماضيين مع توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين على سبيل الإعارة أيضاً.
وخاض المدافع الدولي السابق (15 مباراة) 160 مباراة مع برشلونة منذ وصوله إلى النادي عام 2018.
وفشل برشلونة الذي يرزح تحت ضائقة مالية والقواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني في تسجيل لاعبه الجديد داني أولمو بطل أوروبا مع منتخب إسبانيا القادم من لايبزيغ الألماني.
وسمح برشلونة للاعب خط الوسط الألماني إلكاي غندوغان بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي.
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