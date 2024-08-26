رايو فايكانو يعيد خاميس رودريغيز إلى أوروبا

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وقّع رايكو فايكانو الإسباني مع خاميس رودريغيز صانع ألعاب منتخب كولومبيا وريال مدريد سابقا بصفقة انتقال حرّ الاثنين، بعدما ساعد منتخب بلاده على احتلال مركز الوصافة في مسابقة كوبا أميركا هذا الصيف حيث اختير افضل لاعب في البطولة.

وأنهى خاميس (33 عاماً) أخيرا تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي قبل الانضمام إلى رايو فايكانو الذي يحتفل حاليا بالذكرى المئوية لتأسيسه.



وقال النادي الإسباني في بيان: أبرم رايو فايكانو صفقة مميزة في موسمه الأكثر خصوصية، احتفالا بمرور 100 عام على تاريخه المليء بالشجاعة والبسالة والنبل.

وفاز رودريغيز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، ما دفع ريال مدريد للتعاقد معه من موناكو الفرنسي، ففاز مع فريق العاصمة الإسبانية بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين.

ولعب الكولومبي موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الألماني قبل أن يغادر مدريد عام 2020 إلى إيفرتون الإنجليزي، كما لعب أيضًا في قطر واليونان قبل الانتقال إلى ساو باولو في عام 2023.