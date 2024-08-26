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دوغلاس كوستا
كوستا لعب مع فلومينينسي قبل الانتقال إلى أستراليا

سيدني يتعاقد مع المخضرم البرازيلي دوغلاس كوستا

سيدني - د ب أ
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تعاقد نادي سيدني الأسترالي لكرة القدم مع الجناح البرازيلي الدولي السابق دوغلاس كوستا، إذ سيدعم صفوف الفريق في مباراته الأولى أمام إيسترن من هونغ كونغ ضمن دوري أبطال آسيا الشهر المقبل.

وانضم كوستا الفائز بلقب الدوري المحلي مع ناديي بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، إلى سيدني بعد أن أمضى الموسم الماضي مع فلومينينسي البرازيلي.

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وبدأ كوستا مسيرته مع نادي غريميو البرازيلي قبل أن ينتقل إلى أوكرانيا للانضمام إلى شاختار دونيتسك، وفاز معه بخمسة ألقاب متتالية في الدوري، قبل أن ينتقل إلى بايرن وبعده نحو يوفنتوس الإيطالي.

وقال كوستا، الذي لعب 31 مباراة دولية مع منتخب البرازيل: كنت جزءاً من بعض الفرق الرائعة طوال مسيرتي المهنية، وفزت بالعديد من الألقاب وقد أتيت إلى سيدني للفوز بالمزيد.

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