سيميوني واثق من تأقلم ألفاريز مع أتلتيكو مدريد
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كشف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن الوافد الجديد جوليان ألفاريز يجب أن يحصل على الوقت الكافي للانسجام مع الفريق بعد الفوز 3-صفر على جيرونا، لأنه لاعب مذهل لحاضر ومستقبل النادي.
وبدا أتلتيكو، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، قويا بمزيج من الشباب واللاعبين الجدد واللاعبين القدامى مثل أنطوان غريزمان وماركوس يورينتي وكوكي، الذين منحت أهدافهم أول فوز للفريق هذا الموسم.
ورغم أن ألفاريز قدم أداء هادئا في أول مباراة له من البداية مع الفريق، لكن سيميوني أعرب عن تفاؤله بشأن ما يمكن أن يقدمه مهاجم مانشستر سيتي السابق.
وقال سيميوني: مطلوب من اللاعبين الكبار تحقيق أشياء، ويذهب المتفرجون إلى الاستاد لمشاهدتهم. نحن نعلم ما يقدمه جوليان وما يمكن أن يقدمه لنا.
وواصل: سنحاول استغلال أفضل صفاته، كمهاجم أول أو ثان أو على الأطراف، لا يزال يفتقر إلى التواصل ولكن هذا سيأتي مع التدريبات والمباريات، لقد وصل للتو ولكن يتعين علينا أن نمنحه الوقت.
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