صلاح يصنع "وحشاً" يخيف أندية إنجلترا.. من دون علمه

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تلقى نوني مادويكي لاعب تشيلسي يوم الأحد 3 كرات في الرواق الأيمن خلال مباراة وولفرهامبتون سجلها في شباك جوزيه سا بطريقة اشتهر بها النجم المصري محمد صلاح، الذي باتت طريقته المميزة في التسجيل تحول اللاعبين الآخرين الذين يقلدونه إلى "وحوش" تخيف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف مادويكي العام الماضي أنه يشاهد محمد صلاح كثيراً، معتبراً أنه محظوظ بـ"التعلم من الأفضل"، إذ قال: أشاهد محمد صلاح دائماً، فالطريقة التي يتميز بها (مع كيليان مبابي) باستغلال التمريرات داخل منطقة الجزاء وتوقع أين ستكون الكرة واحدة من مميزاتهم في عالم كرة القدم.



وختم: شيء واحد يجيب أن أضيفه إلى طريقة لعبي، وهو تسجيل الأهداف بطريقة أسهل، والتسديد بلمسة واحدة وهذا ما أحاول تحسينه.

واعتبرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية أن محمد صلاح خدم ناديه السابق تشيلسي الذي تخلى عنه صغيراً دون أن يعلم، إذ قد يكون سبباً غير مباشر بتحويل الشاب مادويكي (22 عاماً) إلى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها إنزو ماريسكا في تجربته الجديدة مع نادي العاصمة لندن.

وأصبح محمد صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بواقع 159 هدفاً، بينما يحتل المرتبة 16 في قائمة أكثر صناع الأهداف بواقع 70 تمريرة حاسمة.

