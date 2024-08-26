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أولمو غافي
أولمو لم يلعب أية مباراة مع برشلونة حتى الآن

مدرب برشلونة يكشف المستور: النجم الجديد ليس سعيداً

العربية.نت
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كشف الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة أن النجم الإسباني داني أولمو والذي انتقل إلى الفريق بعد كأس أوروبا الأخيرة ليس سعيداً بوضعه مع الفريق، إذ لم يستطع المشاركة مع الفريق في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني بسبب عدم قدرة النادي على تسجيله.

وانتقل أولمو إلى برشلونة قادماً من لايبزيغ الألماني لقاء 60 مليون يورو، لكن النادي الذي يئن تحت وطأة الديون لم يستطع تسجيله رغم رحيل الثلاثي إلكاي غندوغان، فيتور روكي وكليمنت لينغليه.

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وقال فليك يوم الاثنين قبل ملاقاة رايو فايكانو في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري: أتمنى أن يتم تسجيل أولمو والاعتماد عليه أمام رايو، كنت أتمنى أن يتم تسجيله في مباراة بلباو لكن ذلك لم يحدث.

وأتبع: أنه أمر لا يمكن التحكم به، لا اللاعب ولا الفريق ولا المدرب يمكنهم فعل ذلك، نحن نعلم أنه موقف صعب.

وختم: لقد تحدثت إليه وهذا موقف صعب، بالطبع هو ليس سعيدا لكنه يعلم الظروف المحيطة بذلك، أنه جاهز للعب في الوقت الذي سيتم فيه حل الأمر.

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