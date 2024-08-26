مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سفين غوران إريكسون
إريسكون عانى من مرض السرطان

وفاة المدرب السويدي الشهير إريكسون

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

توفي المدرب السويدي المخضرم، سفين غوران إريكسون، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا يوم الاثنين عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأصدرت عائلة المدرب السويدي بيانا صحافيا يقول "لقد توفي غوران إريكسون صباح اليوم في منزله، وهو محاط بأفراد عائلته".

مدرب إنجلترا: أرجوكم.. اذكروني بالخير قبل وفاتي رياضة مدرب إنجلترا: أرجوكم.. اذكروني بالخير قبل وفاتي
مادة اعلانية

وأوضح البيان أن أقرب المعزين هم ابنته لينا، وابنه يوهان، وكذلك زوجته أماندا وحفيدته سكاي إضافة إلى الأب سيفين وصديقته يانسيت، وكذلك شقيقه لارس إريك وزوجته غومونغ.

وشددت الأسرة على ضرورة احترام رغبتها في الحداد بخصوصية وعدم التواصل معهم، وأن تترك التعازي مع فتح باب التعازي والرسائل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدرب السويدي الراحل.

وكافح سفين غوران إريكسون طويلا مع سرطان البنكرياس وظهر مؤخرا كمدير فني في مباراة ودية استعراضية بملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجليزي.

وصنع المدرب السويدي الراحل شهرته خارج حدود بلاده حيث عمل مديرا فنيا لعدد من الأندية مثل بنفيكا البرتغالي، وروما ولاتسيو وفيورنتينا وسامبدوريا في إيطاليا، وليستر سيتي الإنجليزي وتنقل أيضا بين منتخبي المكسيك وكوت ديفوار.

وتبقى التجربة الأبرز في مسيرة إريكسون عمله مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا بين عامي 2001 و2006، كما عمل مستشارا ومديرا رياضيا لعدد من الأندية والاتحادات.

وكانت آخر تجاربه التدريبية عندما عمل مديرا فنيا لمنتخب الفلبين لأشهر قليلة بين أواخر عام 2018 وأوائل 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بعد بايدن.. هاريس ووالز في مرمى سهام الجمهوريين بشأن الهجرة والصين بعد بايدن.. هاريس ووالز في مرمى سهام الجمهوريين بشأن الهجرة والصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط