أرسنال يتعاقد مع الدولي الإسباني ميكيل ميرينو

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أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو من نادي ريال سوسييداد الإسباني بعقد طويل الأمد.



ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن انتقال لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي اللندني سيدفع نحو 31 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته.



وشارك ميرينو في كل مباريات إسبانيا في بطولة أوروبا التي فازت بها هذا العام.



وتعاقد أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، مع المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري قادما من بولونيا الشهر الماضي.