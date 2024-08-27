الحارس البولندي تشيزني يعتزل كرة القدم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن فويتشنك تشيزني حارس بولندا يوم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بعد أسابيع من انفصاله بالتراضي عن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وأمضى تشيزني (34 عاما) سبعة مواسم مع يوفنتوس، لكنه انفصل عن الفريق قبل موسم واحد من نهاية عقده ليتخذ قرار الاعتزال.
وفاز تشيزني، الذي بدأ مشواره مع اللعبة في أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ومثلها في كأس إيطاليا.
وشارك تشيزني، الذي خاض تجارب على سبيل الإعارة مع برنتفورد وروما، في 84 مباراة دولية مع بولندا.
وقال عبر "إنستغرام": غادرت وارسو، مسقط رأسي، في يونيو 2006 لأنضم لأرسنال ولدي حلم واحد وهو كسب الأموال من خلال كرة القدم. لم أكن أعلم أنها ستكون بداية رحلة العمر، والفضل يعود للعبة كرة القدم الجميلة في كل ما أمتلكه وكل ما حققته.
-
البولندي تشيزني يرحل عن يوفنتوس
يغادر البولندي فويتشيخ تشيزني يوفنتوس الإيطالي الذي حرس عرينه منذ العام 2017 خلفا ...
رياضة
-
تشيزني يخسر 100 يورو بسبب "رهان" مع ميسي.. لكن لن يدفعها
كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى المنتخب البلوندي عن رهان حدث بينه وبين ليونيل ميسي ...
رياضة
-
تشيزني: أعرف سالم جيداً.. وصحف بولندا: نجونا من الطرد
كشف البولندي فوتشيخ تشيزني حارسي مرمى منتخب بلاده أن تصديه لركلة جزاء سالم الدوسري ...
رياضة سعودية