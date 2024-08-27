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تشيزني
تشيزني لعب مع عدة أندية بارزة في أوروبا

الحارس البولندي تشيزني يعتزل كرة القدم

وارسو - رويتز
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أعلن فويتشنك تشيزني حارس بولندا يوم الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بعد أسابيع من انفصاله بالتراضي عن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأمضى تشيزني (34 عاما) سبعة مواسم مع يوفنتوس، لكنه انفصل عن الفريق قبل موسم واحد من نهاية عقده ليتخذ قرار الاعتزال.

وفاز تشيزني، الذي بدأ مشواره مع اللعبة في أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ومثلها في كأس إيطاليا.

وشارك تشيزني، الذي خاض تجارب على سبيل الإعارة مع برنتفورد وروما، في 84 مباراة دولية مع بولندا.

وقال عبر "إنستغرام": غادرت وارسو، مسقط رأسي، في يونيو 2006 لأنضم لأرسنال ولدي حلم واحد وهو كسب الأموال من خلال كرة القدم. لم أكن أعلم أنها ستكون بداية رحلة العمر، والفضل يعود للعبة كرة القدم الجميلة في كل ما أمتلكه وكل ما حققته.

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