تونالي يعود إلى نيوكاسل بعد انتهاء إيقافه

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يستعد ساندرو تونالي للعودة من عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بسبب انتهاكه القواعد الخاصة بالمراهنات عندما يتوجه فريقه نيوكاسل يونايتد لملاقاة مضيفه نوتنغهام فورست في كأس رابطة الأندية المحترفة مساء الأربعاء.

وأكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل أن لاعب خط الوسط الإيطالي الذي تم إيقافه لمدة 10 أشهر بعد اعترافه بانتهاك قواعد المراهنات، موجود في تشكيلة الفريق للمباراة التي تقام ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة.



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وقال هاو في مؤتمره الصحافي، الذي عقده يوم الثلاثاء، للحديث عن اللقاء: سيكون تونالي بالتأكيد في تشكيلة الفريق، إنه لائق لكنه لم يحصل على أهم شيء، وهو وقت اللعب. لقد فعل كل شيء آخر، لقد عمل بجد لا يصدق ليكون في قمة لياقته البدنية.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه إسترليني من ميلان الإيطالي في يوليو 2023 لكنه لم يلعب للنادي الإنجليزي منذ أكتوبر الماضي.