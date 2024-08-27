مانشستر يونايتد يقترب من الأورغوياني أوغارتي

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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مبدئي للتعاقد مع مانويل أوغارتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في صفقة تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.



وسيكون أوغارتي أحدث الصفقات الصيفية لمانشستر يونايتد، الذي عزز صفوفه في تلك النافذة بالتعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو ونصير مزراوي وماتيس دي ليخت.

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وبدأ أوجارتي مسيرته الكروية في أوروغواي مع نادي فينيكس، قبل أن يقضي موسمين مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل لفريق العاصمة الفرنسية عام 2023.

وشارك أوغارتي في 25 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وساعد باريس سان جيرمان على الفوز بلقب المسابقة بالإضافة لحصد كأس فرنسا.