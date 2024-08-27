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فلاهوفيتش
فلاهوفيتش سجل هدفين

يوفنتوس يهزم فيرونا ويواصل مسيرته المثالية

العربية.نت
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حقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3 - صفر على مضيفه هيلاس فيرونا يوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الثانية.

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني في المسابقة بعدما فاز في الجولة الأولى على كومو بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي تكررت في مواجهة فيرونا.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 28 عن طريق دوسان فلاهوفيتش، قبل أن يضيف نيكولو سافونا الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 53 سجل فلاهوفيتش هدفه الثاني على المستوى الفردي والثالث لفريقه، ليحصل فريق المدرب تياغو موتا على ثلاث نقاط جديدة في سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 /2020.

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