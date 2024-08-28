إصابة نجم برشلونة الواعد بقطع في الرباط الصليبي
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أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، أن مارك برنال لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن معظم الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وتعرض برنال (17 عاما) للإصابة في ركبته اليسرى خلال فوز برشلونة 2-1 على مضيفه رايو فايكانو الثلاثاء، واضطر للخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة، بينما أعلن النادي أنه سيخضع لعملية جراحية.
كما تعرض برنال، الذي شارك لأول مرة مع الفريق خلال فوز برشلونة على فالنسيا في الجولة الأولى إلى إصابة في الغضروف الخارجي.
ويستضيف برشلونة بلد الوليد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري.
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