ليفربول يتفق مع يوفنتوس على انتقال كييزا
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توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم فيديريكو كييزا إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية وفقاً لما ما أورده موقع شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية يوم الأربعاء.
واتفق كييزا مع ليفربول على الانتقال مقابل 4 مواسم لقاء 10 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى 2.5 مليون كمتغيرات تعتمد على أداء اللاعب مع النادي الأحمر.
وخرج كييزا من خيارات تياغو موتا مدرب يوفنتوس الجديد، الذي كشف في وقت سابق أن الجناح الإيطالي ليس ضمن قائمة الفريق للموسم الحالي.
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