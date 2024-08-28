مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
كييزا
اللاعب الإيطالي سيوقع عقداً لمدة 4 مواسم

ليفربول يتفق مع يوفنتوس على انتقال كييزا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم فيديريكو كييزا إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية وفقاً لما ما أورده موقع شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية يوم الأربعاء.

واتفق كييزا مع ليفربول على الانتقال مقابل 4 مواسم لقاء 10 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى 2.5 مليون كمتغيرات تعتمد على أداء اللاعب مع النادي الأحمر.

وخرج كييزا من خيارات تياغو موتا مدرب يوفنتوس الجديد، الذي كشف في وقت سابق أن الجناح الإيطالي ليس ضمن قائمة الفريق للموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
السودان... أكثر من 12 قرية جرفتها السيول بصورة كاملة.. ولا أثر لها السودان... أكثر من 12 قرية جرفتها السيول بصورة كاملة.. ولا أثر لها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط