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ريال مدريد مبابي مايوركا
مبابي فشل بالتسجيل في أول جولتين من الدوري الإسباني

"صيام" مبابي لا يثير قلق مدربه أنشيلوتي

مدريد - رويترز
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أكد المدرب كارلو أنشيلوتي أنه ليس قلقا من بداية كيليان مبابي مع ريال مدريد بعدما فشل قائد فرنسا في التسجيل في أول جولتين بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانضم مبابي (25 عاما) إلى بطل إسبانيا وأوروبا في انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو ليسدل الستار على انتقال كان منتظرا منذ سنوات.

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ووعلى الرغم من بدايته المبشرة وتسجيل هدف في مشاركته الأولى في فوز ريال مدريد 2-صفر على أتلانتا في كأس السوبر الأوروبية قبل أسبوعين، لم يستطع مبابي هز الشباك في تعادل سلبي لفريقه على ملعب ريال مايوركا قبل أن يحقق فوزا كبيرا على ريال بلد الوليد.

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وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء قبل أن يحل ريال مدريد ضيفا على لاس بالماس الخميس: هدف مبابي الأخير كان في يوم 14 أغسطس. مضى أسبوعين فقط، لذا لا يوجد أي سبب للقلق سواء من جانبي أو من النادي، هو أيضا لا يشعر بالقلق.

وواصل: هو سعيد للغاية هنا. بالتأكيد يريد التسجيل في المباراة المقبلة مثل فينيسيوس الذي لم يسجل أيضا هذا الموسم لكنني لا أراه قلقا هو الآخر.

وأتبع كارلو: عملية تأقلم مبابي تسير بشكل رائع. أراه يتحسن يوما بعد الآخر. هو متحمس ومتحفز ويتدرب جيدا. هو متواضع للغاية وأعتقد أن عملية تكيفه تسير بشكل جيد حقا.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس وله أربع نقاط من مباراتين، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب بتسع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات.

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