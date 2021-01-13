حسام غالي وحازم إمام يؤديان القسم بمجلس النواب المصري

أدى حسام غالي وحازم إمام، اللاعبان السابقان للمنتخب المصري، أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الثلاثاء.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن غالي وإمام قاما بقراءة نص القسم طبقا للمادة (37) من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس.

وسيشهد يوم الأربعاء، إعلان قوائم اللجان النوعية للمجلس وفتح باب التقدم بالاقتراحات والاعتراضات، على أن يتم عقد جلستين يوم الخميس، للإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، وبعدها توجه الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم الإعلان عن النتيجة خلال الجلسة الثانية، وكان الثنائي غالي وإمام قد تسلما العضوية، يوم الأحد، بعد ترشيحهما للعضوية.