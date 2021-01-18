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الترجي التونسي يعلن عودة أنيس البدري

أنيس البدري
أنيس البدري سبق وخاض تجربة مع الاتحاد السعودي

الترجي التونسي يعلن عودة أنيس البدري

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تونس - د ب أ

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أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم يوم الاثنين عودة لاعبه السابق أنيس البدري إلى صفوفه بعقد مدته عام ونصف العام.

وأفاد الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"بأن عملية التعاقد مع اللاعب اكتملت مساء يوم الاثنين.

ويعد البدري "30 عاما" واحدا من نجوم الترجي، الذين كانت لهم بصمة واضحة في حصول الفريق على لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و2019.

وكان البدري قد التحق بصفوف الاتحاد السعودي مطلع العام الماضي، لكنه عانى من الإصابات بالإضافة إلى تراجع مستواه، ليدخل في مفاوضات مع الترجي ويعود إليه مجددا.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فريق اتحاد بن قردان.

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