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خربين: لا يوجد فرق بين الدوري السعودي والإماراتي

عمر خربين في تدريبات سابقة مع الوحدة الإماراتي

خربين: لا يوجد فرق بين الدوري السعودي والإماراتي

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العربية. نت

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ذهب عمر خربين، لاعب الهلال السابق، إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين الدوري السعودي والإماراتي، مؤكدا أنه يسعى إلى تحقيق تطلعات ناديه الجديد بعد انضمامه إلى الوحدة.

ووقع المهاجم السوري عقدا مع نادي الوحدة الإماراتي لمدة موسمين ونصف الموسم، بعد أن أنهى الهلال السعودي تعاقده مع صاحب الـ "27 عاما".

وقال خربين في مقابلة مع الحساب الرسمي لفريقه الجديد على "تويتر": خرجت من نادٍ كبير إلى آخر كبير أيضا في الإمارات، ورغبة الوحدة جعلتني أنضم إليه، وأرغب في أن أكون على قدر الطموحات.

وأضاف: لا يوجد فرق واسع بين الدوري في السعودية والإمارات، ما عدا الحضور الجماهيري، وسبق وأن خضت تجربة في الدوري الإماراتي قبل انتقالي إلى الهلال.

وأبدى خربين سعادته باللعب جوار الدولي الإماراتي إسماعيل مطر، قائد الوحدة، وقال: مطر لاعب مميز، ولي الشرف أن ألعب معه، وهو قدوة لكل لاعب، وأنا سعيد بتواجدي معه، لأنه لاعب لا يعوض، وأتمنى أن نساعد بعضنا البعض وأن أكون عند حسن ظنه.

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