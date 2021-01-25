.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خمسة أجانب في الدوري المصري الموسم المقبل

الأهلي المصري
الأهلي المصري في مباراة ماضية

خمسة أجانب في الدوري المصري الموسم المقبل

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أوصت أندية القسم الأول بالدوري المصري لكرة القدم، بتحديد عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق بخمسة لاعبين ابتداء من الموسم المقبل.

وذكر الاتحاد المصري للعبة في بيان رسمي، يوم الاثنين، أن أندية الدوري الممتاز أوصت بتثبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير، وكذلك مشاركة الأندية في مسابقات الناشئين بالقسم نفسه الذي يشارك فيه الفريق الأول بالنادي.

وأوضح الاتحاد المصري أن الأندية أوصت بتأجيل تشكيل رابطة المحترفين للموسم المقبل، كما أنها طلبت من الاتحاد العمل على إيجاد بديل في حال تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وذلك لضمان استقرار تطبيق التقنية بالملاعب.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للعبة، أن اللجنة تتمنى إنهاء الموسم الحالي في منتصف شهر يوليو المقبل، لكن تواجد أربع سيارات فقط لتقنية (فار) يحول دون ذلك، بحيث تقام مباريات كل جولة على مدار ثلاثة أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد