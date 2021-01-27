مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء إنه تقدم بطلب للاتحاد الإفريقي (كاف) لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام.



واستضاف استاد القاهرة مواجهة مصرية في نهائي دوري الأبطال 2020 عندما فاز الأهلي 2-1 على غريمه الزمالك في نوفمبر الماضي.



وأضاف الاتحاد المصري في بيان أنه طلب أيضا استضافة بطولة إفريقيا تحت 20 عاما في 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب في نفس العام في إندونيسيا.



وأشار الاتحاد المصري إلى أنه سيستكمل بقية شروط الترشيح ومنها الموافقات الحكومية إذا وافق الكاف على طلبه.



واستضافت مصر كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 كما تنظم حاليا كأس العالم لكرة اليد.