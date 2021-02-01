الجزيرة الإماراتي يفسخ عقد عموري

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، يوم الاثنين، فسخ تعاقده مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن بالتراضي.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يعلن نادي الجزيرة عن إنهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي.

وأضاف البيان: وتتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية للنادي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية.

وكان عموري قد انتقل إلى الجزيرة بعد انتهاء تعاقده مع الهلال السعودي في 8 أغسطس 2019، وعانى صاحب الـ "29 عاما" من الإصابات، وكانت آخر مباراة شارك فيها بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.