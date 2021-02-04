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إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في الكويت

الهيئة العامة للرياضة الكويتية
مقر الهيئة العامة للرياضة الكويتية

إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في الكويت

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الكويت - رويترز

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قررت الاتحادات الرياضية الكويتية، يوم الخميس، إيقاف النشاط الرياضي محليا بداية من الأحد المقبل، ولمدة شهر قابل للتمديد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.

ودعت الهيئة العامة للرياضة الكويتية كافة الاتحادات الرياضية لوقف الأنشطة لمدة شهر واحد قابل للتمديد بداية من الأحد المقبل وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن صقر الملا نائب المدير العام لشؤون الرياضية التنافسية في الهيئة دعا إلى حظر التجمعات داخل الهيئات الرياضية بكل أنواعها وأسبابها.

وأضاف: على الهيئات التي تشارك في بطولات دولية مهمة للمنتخبات التقدم بطلب للاستثناء من قرار وقف النشاط وذلك لعرضه على الجهات المعنية. ستواصل الهيئة اجتماعاتها مع اللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة لتقييم الأوضاع وإخطار الاتحادات بكل ما يستجد. نشكر الاتحادات الرياضية على تعاونها مع الهيئة لمواجهة الجائحة خاصة مع الانتشار المتسارع للسلالات الجديدة من الفيروس.

وسجلت الكويت يوم الأربعاء 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 167410.

وكانت الكويت قد شهدت تراجعا في عدد حالات الإصابة اليومية إلى ما دون 300 أواخر العام الماضي من ذروة وصلت إلى أكثر من ألف حالة في مايو.

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